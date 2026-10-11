Apple: Μειώνει τις παραγγελίες για τα iPhone 18 λόγω μειωμένης ζήτησης

Ο κολοσσός της νέας τεχνολογίας ζήτησε από ορισμένους προμηθευτές να μειώσουν την παραγωγή εξαρτημάτων για τα πρόσφατα κυκλοφορήσαντα κινητά της iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, καθώς το υψηλό κόστος των τσιπ μνήμης και οι αυξήσεις τιμών έχουν περιορίσει τη ζήτηση από τους καταναλωτές, όπως μετέδωσε την Παρασκευή το Nikkei Asia.

Η κατασκευάστρια εταιρεία του iPhone έχει υιοθετήσει πιο συντηρητική στάση όσον αφορά τις αποστολές προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με τις παραγγελίες εξαρτημάτων για τον Οκτώβριο να μειώνονται κατά τουλάχιστον 15% σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, ανέφερε το Nikkei, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Οι εταιρείες τεχνολογίας απορροφούν μεγάλες ποσότητες προηγμένων τσιπ και τσιπ μνήμης για την τροφοδοσία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI), προκαλώντας ελλείψεις και αυξήσεις τιμών που αναμένεται φέτος να συρρικνώσουν τις αγορές τόσο των προσωπικών υπολογιστών όσο και των smartphones.

Η Apple αύξησε τις τιμές των iPad και MacBook τον Ιούνιο, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε πλέον να προστατεύσει τους πελάτες από το εκτοξευόμενο κόστος των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης, το οποίο οφείλεται στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων για τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ζήτηση για συσκευές παρουσιάστηκε μειωμένη από τα τέλη Αυγούστου έως τον Οκτώβριο, ωστόσο, όπως αναφέρει το skai.gr, αυτό ενδέχεται να συνδέεται με την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος κυκλοφορίας των μοντέλων iPhone από την Apple, σύμφωνα με το Nikkei.

Τον περασμένο μήνα, η Apple παρουσίασε τη νεότερη γενιά του κορυφαίου smartphone της, με τα μοντέλα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max, καθώς και το πρώτο της αναδιπλούμενο τηλέφωνο Duo.

Οι τιμές για τη σειρά iPhone 18 Pro και Pro Max ξεκινούν στην Ελλάδα από τα 1.500 και 1.660 ευρώ αντίστοιχα, αυξημένες σε σχέση με τις αρχικές τιμές των iPhone 17 Pro και Pro Max.

Καθώς προστίθενται περισσότερες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στα iPhone και σε άλλα προϊόντα, η ζήτηση της Apple για μνήμες υψηλών επιδόσεων έχει αυξηθεί, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο των προμηθευτών εν μέσω παγκόσμιας έλλειψης.