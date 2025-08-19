Καλαμάτα: Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στη διασταύρωση Σόλωνος και Θεμιστοκλέους

Ενα ΙΧ αυτοκίνητο παραβίασε το στοπ που υπάρχει στο σημείο και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με άλλο όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Αξίζει να σημειωθεί πως μετά τη σύγκρουση το ένα από τα δύο οχήματα, κατέληξε πάνω στη νησίδα, όπου και ξερίζωσε ένα δέντρο!
Στο σημείο βρέθηκαν άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, αλλά και η αστυνομία.
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025 17:37
Καλαμάτα: Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στη διασταύρωση Σόλωνος και ΘεμιστοκλέουςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Τροχαίο ατύχημα με ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης, στη διασταύρωση των οδών Σόλωνος και Θεμιστοκλέους, στην Καλαμάτα.
