Καλαμάτα: Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στη διασταύρωση Σόλωνος και Θεμιστοκλέους

Ενα ΙΧ αυτοκίνητο παραβίασε το στοπ που υπάρχει στο σημείο και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με άλλο όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Αξίζει να σημειωθεί πως μετά τη σύγκρουση το ένα από τα δύο οχήματα, κατέληξε πάνω στη νησίδα, όπου και ξερίζωσε ένα δέντρο!

Στο σημείο βρέθηκαν άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, αλλά και η αστυνομία.