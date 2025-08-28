Πυροβολισμοί στη Μεσσήνη: Σύλληψη 2 Ρομά για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Πρόκειται για έναν 28χρονο και έναν 29χρονο, οι οποίοι το βράδυ της Δευτέρας 11 Αυγούστου πήγαν σε σπίτι ομόφυλων τους στη Μεσσήνη και προχώρησαν σε άσκοπους πυροβολισμούς, λόγω οικογενειακών – προσωπικών διαφορών που είχαν.

Από τους πυροβολισμούς ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, με τους παθόντες όμως να καταγγέλλουν το γεγονός στην αστυνομία και να υποβάλλουν μηνύσεις. Ετσι σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους και ο ανακριτής Καλαμάτας προέβη σε έκδοση ενταλμάτων για τη σύλληψή τους.

Ο 28χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης στη Μεσσήνη και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και ο 29χρονος σε μπλόκο που του έγινε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας στην επαρχιακή οδό Ασπροχώματος – Μεσσήνης.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.