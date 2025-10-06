Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Σε εξέλιξη η αναζήτηση των δραστών

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το βράδυ η επιχείρηση εξιχνίασης τ ου διπλού εγκλήματος που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Φοινικούντας με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ "Αμμος" και ενός 61χρονου συνεργάτη του.

Ολα έγιναν λίγο μετά τις 8 το βράδυ, όταν ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του μπήκε στον χώρο της ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου βρίσκονταν ο 68χρονος και ο 61χρονος. Αγνωστο αν πρόλαβαν να μιλήσουν με τον δράστη, ο οποίος πυροβόλησε αρχικά τον 68χρονο με πυροβόλο όπλο από κοντινή απόσταση και στη συνέχεια και τον 61χρονο πισώπλατα ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει.

Τα δύο θύματα έχουν δεχθεί από ότι φαίνεται περισσότερους από έναν πυροβολισμούς ο καθένας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας με τη συνδρομή ειδικού κλιμακίου από την Αθήνα, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής από την Τρίπολη.

Οι αρχές φέρονται να εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία και μέχρι τώρα αυτό που προκύπτει είναι ότι ο δράστης έχει διαφύγει με μηχανή προς Μεθώνη, ενώ εξετάζεται να υπήρχε και συνεργός που οδηγούσε τη μηχανή.

Πάντως ο 68χρονος φέρεται να είχε δεχθεί και στο πρόσφατο παρελθόν επιθέσεις με πιο πρόσφατη τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, όταν είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε σφαίρες από αεροβόλο όπλο από άτομο και τότε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του.