Καλαμάτα: 15χρονος στο Νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ - 2 συλλήψεις

Ηταν λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα της Κυριακής όταν ενημερώθηκε η Αστυνομία από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας πως νοσηλεύεται ένας ανήλικος ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ, έχοντας όμως τις αισθήσεις του.

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμάτας που από την προανάκριση διαπίστωσαν πως ο 15χρονος λίγη ώρα νωρίτερα είχε καταναλώσει αλκοόλ σε καφέ μπαρ στην Καλαμάτα.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο νυχτερινό κέντρο και προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου ιδιοκτήτη, βάσει και της νέας αυστηρή νομοθεσίας που απαγορεύεται την πώληση αλκοόλ σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη.

Παράλληλα συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας και 67χρονος πατέρας του 15χρονου με το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου.

Ο νεαρός προχώρησε σε προληπτικές εξετάσεις στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.

Κ.Ηλ.