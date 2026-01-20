48χρονος “άνοιγε” αυτοκίνητα στην Καλαμάτα

Αυτοκίνητα με σκοπό την κλοπή είχε βάλει στο στόχαστρο τις δύο τελευταίες εβδομάδες ένας 48χρονος, ο οποίος συνελήφθη από την Αστυνομία το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Η… δράση του αποκαλύφθηκε όταν αποπειράθηκε να ανοίξει σταθμευμένο όχημα στην Καλαμάτα χωρίς να τα καταφέρει, ενώ λίγα μέτρα πιο δίπλα παραβίασε την πόρτα άλλου οχήματος και έκλεψε από το εσωτερικό του έναν φορτιστή κινητού τηλεφώνου.

Περίοικος αντιλήφθηκε τις πράξεις του και ειδοποίησε την Αστυνομία, με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας να τον εντοπίζουν και να τον συλλαμβάνουν λίγη ώρα αργότερα.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση από βιντεοληπτικό υλικό ο 48χρονος είχε “χτυπήσει” κι άλλα αυτοκίνητα τις προηγούμενες ημέρες σε περιοχές της Καλαμάτας.

Στις 8 Ιανουαρίου παραβίασε την πόρτα του συνοδηγού και έκλεψε από το αυτοκίνητο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 250 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 12 του μηνός, αφαίρεσε από ανασφάλιστο όχημα το χρηματικό ποσό των 15 ευρώ και μία τραπεζική κάρτα.

Μία ακόμη κλοπή είχε πραγματοποιήσει το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου όταν άνοιξε αυτοκίνητο και αφαίρεσε από το εσωτερικό του το χρηματικό ποσό των 235 ευρώ.

Τέλος, στην κατοχή του 48χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις σουγιάδες.

Κ.Ηλ.