Καλαμάτα: Συλλήψεις νεαρών Ρομά για κλοπές σε σπίτια

Οι δύο 20χρονοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε καταυλισμούς σε περιοχές των δήμων Καλαμάτας και Οιχαλίας.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας έκαναν σήμα σε ένα ύποπτο όχημα στο τμήμα Καλαμάτα – Ασπρόχωμα, με τον οδηγό να μην σταματά και να αναπτύσσει ταχύτητα. Μετά από μία σύντομη καταδίωξη το όχημα ακινητοποιήθηκε, με τους δύο 20χρονους που επέβαιναν σε αυτό να συλλαμβάνονται για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής

και απείθεια.

Σε έρευνα που έγινε στο όχημα, το οποίο κατασχέθηκε, βρέθηκε μια κασετίνα με μαχαιροπίρουνα, ένα κινητό τηλέφωνο, διάφορα χρυσαφικά και κοσμήματα και το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, με τους δύο Ρομά να μην μπορούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξη τους στο όχημα τους.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση, επρόκειτο για προϊόντα κλοπής από οικία 38χρονου στην Καλαμάτα, που έγινε σε χρονικό διάστημα από το βράδυ της 17ης Ιανουαρίου έως την σύλληψή τους.

Ο 38χρονος ιδιοκτήτης που έλειπε από το σπίτι του την ώρα της κλοπής αναγνώρισε ορισμένα από τα κλοπιμαία και του αποδόθηκαν.

Η προανάκριση έδειξε πως οι δύο νεαροί Ρομά είχαν προχωρήσει και σε άλλες δύο κλοπές σε προγενέστερο διάστημα, με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας να φτάνουν στην εξιχνίαση τους.

Ειδικότερα στις 6 Δεκεμβρίου είχαν παραβιάσει μπαλκονόπορτα μονοκατοικίας στην Αιθαία και είχαν αρπάξει διάφορα χρυσαφικά απροσδιόριστης αξίας, σύμφωνα με την 44χρονη ιδιοκτήτρια.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 9 Δεκεμβρίου, μπήκαν σε σπίτι στη Σπερχογεία και έβαλαν κοσμήματα που βρήκαν μέσα σε μία μαξιλαροθήκη, όμως τους αντιλήφθηκε όπως έφευγαν ο 69χρονος ιδιοκτήτης και αναγκάστηκαν να πετάξουν τα κλοπιμαία στην αυλή.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης σε καταυλισμούς Ρομά σε Μελιγαλά, Ασπρόχωμα, Αγιο Κωνσταντίνο, Αρφαρά, Αγιο Φλώρο και Αγία Τριάδα, ελέγχθησαν 20 άτομα, προσήχθησαν 4 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα.

Εκτός από τους δύο 20χρονους, συνελήφθη ένα άτομο για ρευματοκλοπή και ένα ακόμη άτομο για παράβαση του υγειονομικού κανονισμού.

Ακόμη στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν τρεις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκε ένα όχημα.

Κ.Ηλ.