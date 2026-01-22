Καλαμάτα: Ανήλικοι επιχείρησαν να κλέψουν ψησταριά

Την ταμειακή μηχανή από μια ψησταριά στην Καλαμάτα επιχείρησαν να παραβιάσουν δύο ανήλικοι Ρομά, δίχως όμως να τα καταφέρουν.

Το περιστατικό έγινε προχθές όταν ένας 14χρονος με έναν 12χρονο εισήλθαν στην ψησταριά με σκοπό την κλοπή, αλλά προτού ολοκληρώσουν την πράξη τους, έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια που ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας που εντόπισαν και συνέλαβαν σε κοντινή απόσταση τον 14χρονο, όχι όμως και τον 12χρονο που πρόλαβε και διέφυγε.

Επιπλέον ο 14χρονος στερούταν δελτίου ταυτότητας, ενώ για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη και η 37χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.