4 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά στους δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης

Οι επιχειρήσεις έγιναν σε καταυλισμούς Ρομά και όσον αφορά τη Μεσσηνία στους δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων στη Μεσσηνία ελέγχθησαν 15 άτομα, προσήχθησαν 6 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 31χρονος στο Πλατύ που είχε στην κατοχή του 10 ναρκωτικά χάπια, ένας 48χρονος φυγόποινος στα Ακοβίτικα που είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 7 μηνών για απόπειρα κλοπής το 2023 και δύο ακόμα άτομα για στέρηση δελτίου ταυτότητας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν και έξι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κ.Ηλ.