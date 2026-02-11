25 ποδήλατα αναζητούν κάτοχο στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας

Πρόκειται για 25 συνολικά ποδήλατα (ενηλίκων και παιδικά), τα οποία έχουν ανευρεθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουν παραδοθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Οι πολίτες καλούνται να προσέλθουν στην έδρα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, για τις επόμενες τρεις εβδομάδες (Δευτέρα έως Παρασκευή) κατά τις ώρες 07.00-13.00 για να αναγνωρίσουν τα ποδήλατα που έχουν χάσει και να τους αποδοθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2731089613 για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα 25 ποδήλατα που… ζητούν κάτοχο!

