Οπαδοί του Πανιώνιου συνελήφθησαν στα διόδια Αρφαρών

Παρά την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων του Πανιωνίου για το ντέρμπι με την Καλαμάτα το μεσημέρι της Κυριακής, πέντε οπαδοί της ομάδας της Νέας Σμύρνης επιχείρησαν να φτάσουν στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα!

Πρόκειται για δύο 22χρονους και τρεις 19χρονους οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο με κατεύθυνση την Καλαμάτα, ενώ είχαν μαζί τους σε μια νάιλον συσκευασία 11,9 γραμμάρια χασίς, αλλά και δύο φωτοβολίδες!

Στα διόδια των Αρφαρών στις 2 το μεσημέρι, μια ώρα πριν τον αγώνα, τους έγινε έλεγχος από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας, με τους πέντε νεαρούς Αθηναίους να συλλαμβάνονται για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα βεγγαλικά.

Στο αυτοκίνητο μάλιστα είχαν και διακριτικά του Πανιωνίου (κασκόλ, μπλούζες, σημαίες).

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.