Μεσσηνία: Προφυλακίστηκε ο 22χρονος δήθεν υπάλληλος της ΔΕΗ

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 22χρονος Ρομά που εξαπάτησε ανυποψίαστους πολίτες σε Μεσσηνία και Αττική, παριστάνοντας μαζί με συνεργούς του υπαλλήλους της ΔΕΗ και λέγοντας το “παραμύθι” πως υπάρχει διαρροή ρεύματος και πως πρέπει να τους παραδώσουν χρήματα και χρυσαφικά για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας!

Ο νεαρός Ρομά από το Αριοχώρι απολογήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες κατ’ εξακολούθηση, με ανακριτή και εισαγγελέα να αποφασίζουν την προφυλάκισή του.

Στη δικογραφία που έχει σχηματισθεί περιλαμβάνονται και δύο ακόμη συνεργοί του Ρομά ηλικίας 22 και 23 ετών που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά παραμένουν ασύλληπτοι.

Η σπείρα των νεαρών Ρομά είχε αποσπάσει κυρίως από ηλικιωμένους σε Καλαμάτα και Αττική πάνω από 660.000 ευρώ, ενώ η λεία τους περιελάμβανε και κοσμήματα αξίας πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.

Κ.Ηλ.