9 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Αργολίδα και Κορινθία

Οι επιχειρήσεις έγιναν προχθές το πρωί σε περιοχές των δήμων Άργους- Μυκηνών, Ναυπλίου, Επιδαύρου, Ερμιονίδας και Κορίνθου από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας και Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων στην Αργολίδα ελέγχθησαν 22 άτομα, προσήχθησαν 5 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 5 άτομα.

Ειδικότερα συνελήφθησαν δύο άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ένα άτομο για καταδικαστικό έγγραφο, ένα άτομο για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και ένα ακόμη άτομο για στέρηση δελτίου ταυτότητας. Στην Κορινθία ελέγχθησαν 16 άτομα, προσήχθησαν 9 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην Αργολίδα βεβαιώθηκε μία παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια και στην Κορινθία βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.