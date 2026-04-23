Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 24ο Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μεθαύριο Σάββατο στο κέντρο και τη παραλία της Καλαμάτας εξαιτίας του 24ου Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας που διοργανώνει ο ΣΔΥΜ.

Σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας θα ισχύσει:

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, παντός είδους οχήματος, από τις

5.30 μ.μ. έως τις 9 μ.μ.,

-Στην Αριστομένους, από την οδό Κροντήρη έως την οδό Μακεδονίας.

- Στη Μακεδονίας, από την οδό Αριστομένους έως την οδό Ψαρών.

- Στο Δημοτικού Πάρκου.

- Στην Ψαρών, από την οδό Καποδιστρίου έως την οδό Κρήτης.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, παντός είδους οχήματος,

από την 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., στην οδό Ναυαρίνου από την συμβολή με την οδό Ακρίτα έως την συμβολή με την επ. οδό Καλαμάτας – Αρεόπολης (κόμβο Φωτεινής).

Απαγόρευση κυκλοφορίας ποδηλάτων και πατινιών στον ποδηλατόδρομο μεταξύ των οδών Μακεδονίας και Κροντήρη, από τις 6 μ.μ. έως τις 8.30 μ.μ.

δ) Διακοπή κυκλοφορίας, παντός είδους οχήματος, από τις 5.30 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. 21:00 στις οδούς:

- Αριστομένους, από την οδό Κροντήρη έως την οδό Μακεδονίας.

- Δημοτικού Πάρκου.

- Ψαρών, από την οδό Καποδιστρίου έως την οδό Κρήτης.

Διακοπή κυκλοφορίας, παντός είδους οχήματος, από τις 5.30 μ.μ. έως τις

9μ.μ. στην οδό Ναυαρίνου από την συμβολή με την οδό Ακρίτα έως την συμβολή με την επ. Οδό Καλαμάτας – Αρεόπολης (κόμβο Φωτεινής).

Διακοπή κυκλοφορίας, παντός είδους οχήματος, από τις 5.30 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. στις οδούς που συμβάλουν ή διασταυρώνονται με τις ανωτέρω οδούς (Αριστομένους, Δημοτικού Πάρκου, Ψαρών και Ναυαρίνου) και με κατεύθυνση προς αυτές, που θα διεξαχθεί ο αγώνας.