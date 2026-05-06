Δύο αδέρφια από την Τρίοδο διακινούσαν κοκαΐνη σε Μεσσήνη και Καλαμάτα

Πρόκειται για έναν 34χρονο και την 29χρονη αδερφή του, οι οποίοι εδώ και πάνω από έξι μήνες πωλούσαν ναρκωτικές ουσίες σε τοξικομανείς, έχοντας αποκομίσει από τη δράση τους πάνω από 30.000 ευρώ.

Τα δύο αδέρφια προμηθεύονταν τα ναρκωτικά και τα αποθήκευαν στο σπίτι τους, στο οποίο διέμεναν μαζί, ενώ η διακίνηση γινόταν και σε καταστήματα που διατηρούσαν στην Τρίοδο.

Οι δύο συλληφθέντες είχαν συγκεκριμένο πελατολόγιο σε Τρίοδο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης, αλλά και της Καλαμάτας. Επικοινωνούσαν με τους χρήστες με διαδικτυακές εφαρμογές, πουλώντας προς 80 με 100 ευρώ το γραμμάριο την κοκαΐνη.

Χειροπέδες σε 34χρονο και την 29χρονη αδερφή του

Το πρωί της Δευτέρας το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας μετά από οργανωμένη επιχείρηση πέρασε χειροπέδες στον 34χρονο και την 29χρονη, ενώ ακολούθησαν έρευνες στην οικία τους και στα καταστήματα που διατηρούσαν στην Τρίοδο.

Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7,70 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα κάνναβης, πιστόλι κρότου με γεμιστήρα, 209 φυσίγγια διαφόρων τύπων και

διαμετρημάτων, τρία κυνηγετικά όπλα, εννέα πακέτα λαθραία τσιγάρα, τρεις ζυγαριές, ένα στιλέτο με μήκος λάμας 6 εκατοστών και δύο κινητά τηλέφωνα, ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα και περί τελωνειακού κώδικα και θα οδηγηθούν στις εισαγγελικές Αρχές.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη επτά άτομα, τα οποία όπως προέκυψε από την προανάκριση προμηθεύονταν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από τους δύο συλληφθέντες.

Κ.Ηλ.