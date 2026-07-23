Μεσσηνία: Τροχαία με 2 ελαφρά τραυματίες στην είσοδο της Κυπαρισσίας

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πριν λίγη ώρα στο 1ο χλμ της Εθνικής Οδού Κυπαρισσίας - Πύργου στην είσοδο της πόλης της Κυπαρισσίας.

Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων δύο άτομα με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, ενώ την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαία ατύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.