Μεσσηνία: Τροχαία με 2 ελαφρά τραυματίες στην είσοδο της Κυπαρισσίας

Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων δύο άτομα με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, ενώ την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαία ατύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026 15:00
Μεσσηνία: Τροχαία με 2 ελαφρά τραυματίες στην είσοδο της ΚυπαρισσίαςΓράφτηκε από τον Kώστας Μπούρας
Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πριν λίγη ώρα στο 1ο χλμ της Εθνικής Οδού Κυπαρισσίας - Πύργου στην είσοδο της πόλης της Κυπαρισσίας.
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