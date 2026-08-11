Μεσσηνία: Δεύτερο κύκλωμα διακίνησης χασίς - Τα κοινά πρόσωπα με την ομάδα που εξαρθρώθηκε προ ημερών (βίντεο)

Και δεύτερη εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ποσότητες χασίς σε Καλαμάτα και Μεσσήνη εξάρθρωσε η Αστυνομία.

Κοινός παρανομαστής και στα δύο κυκλώματα ναρκωτικών ήταν οι δύο Αλβανοί, ηλικίας 23 και 20 χρονών, που είχαν συλληφθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή του ξενοδοχείου “Φιλοξένια”, όταν επέβαιναν σε αυτοκίνητο, στο πορτ - μπαγκάζ του οποίου εντοπίστηκαν πάνω από 10 κιλά χασίς σε μορφή φούντας μέσα σε σακούλες.

Αρχηγός 31χρονος Αλβανός με ποινικό παρελθόν

Οι δύο αυτοί Αλβανοί είχαν ρόλο και στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση που δρούσε στις περιοχές της Καλαμάτας και της Μεσσήνης και στην οποία αρχηγός είναι ένας 31χρονος Αλβανός που διέμενε παλαιότερα στην Καλαμάτα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Πρόκειται για άτομο με ποινικό παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών και για κλοπές, ενώ κατηγορείται και για καλλιέργεια χασισοφυτείας στην Κορινθία πριν λίγα χρόνια.

Εντοπίστηκε “καβάτζα” στο Μαυρομάτι με πάνω από 10 κιλά χασίς

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας παρά το τρομερό πρόβλημα υποστελέχωσης που έχει εδώ και χρόνια, κατόρθωσε να εξαρθρώσει και το δεύτερο αυτό κύκλωμα, τα μέλη του οποίου προμηθευόταν μεγάλες ποσότητες χασίς από περιοχές της Αττικής.

Τις ποσότητες αυτές τις αποθήκευαν σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Μαυρομάτι του δήμου Μεσσήνης, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως “καβάτζα” και εν συνεχεία τις πωλούσαν κυρίως σε επίπεδο χονδρικής έναντι 3.000 ευρώ το κιλό τόσο σε Καλαμάτα όσο και σε Μεσσήνη.

Το σπίτι αυτό βρίσκεται κοντά στην πατρική οικία του 23χρονου Αλβανού που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι προχθές το απόγευμα, στην ντουλάπα του υπνοδωματίου βρέθηκαν μέσα σε δύο σακούλες και κατασχέθηκαν ποσότητες χασίς (φούντα), συνολικού βάρους 10 κιλών και 360 γραμμαρίων, οι οποίες σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχαν αποθηκευτεί προ διμήνου.

Συναντήσεις σε νυχτερινά μαγαζιά, μέτρα αυτοπροστασίας και διακριτοί ρόλοι

Στο πλαίσιο τις αστυνομικής διερεύνησης, προέκυψε ότι η εγκληματική ομάδα είχε συσταθεί εδώ και πάνω από τρεις μήνες και διέθετε ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους. Ο 31χρονος Αλβανός είχε ηγετικό ρόλο και πέρα από τη σύσταση, διεύθυνση και κατεύθυνση της οργάνωσης, όριζε στα λοιπά μέλη, συγκεκριμένους ρόλους και καθήκοντα, στους άξονες της μεταφοράς, αποθήκευσης, απόκρυψης, πώλησης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Στην εγκληματική οργάνωση συμμετείχε και ένας 30χρονος Ελληνας από χωριό της Μεσσήνης, ο οποίος αναζητείται και ο οποίος μαζί με τον 23χρονο Αλβανό έπαιρναν από τον 31χρονο αρχηγό από 200 ευρώ κάθε φορά που… έσπρωχναν στην αγορά μια σεβαστή ποσότητα ναρκωτικών.

Τα μέλη του κυκλώματος έπαιρναν αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας, με τη χρήση προπομπών και τσιλιαδόρων κατά την κίνηση τους, χρησιμοποιώντας διαδικτυακές εφαρμογές για την επικοινωνία τους.

Παράλληλα είχαν συναντήσεις σε νυχτερινά μαγαζιά τόσο της Καλαμάτας όσο και σε άλλες περιοχές του νομού, όπου συντόνιζαν τις κινήσεις τους.

Υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση θα αποκόμιζαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των τριών Αλβανών ηλικίας 31, 23 και 20 ετών, καθώς και 30χρονου Ελληνα, για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ ο 23χρονος και ο 20χρονος, συνελήφθησαν εκ νέου, καθώς είναι ήδη κρατούμενοι στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες στις εισαγγελικές αρχές, ενώ η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Προφυλακίστηκαν οι 3 Αλβανοί, ελεύθερη με περιοριστικούς η 19χρονη Ελληνίδα

Εν τω μεταξύ οι τρεις Αλβανοί που συνελήφθησαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου ύστερα από μίνι καταδίωξη στην περιοχή του ξενοδοχείου “Φιλοξένια” και μία 19χρονη Ελληνίδα που συνελήφθη την επόμενη ημέρα, βρέθηκαν χθες ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας για να απολογηθούν για διακίνηση ποσοτήτων χασίς σε Καλαμάτα και Μεσσήνη.

Οι τρεις Αλβανοί ηλικίας 23, 20 και 31 ετών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 19χρονη, που της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και θα πρέπει να παρουσιάζεται κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Να σημειωθεί πως στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τρία ακόμη άτομα.