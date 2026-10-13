“Πράσινο” για αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Μεσσηνίας

Την υποβολή νέας πρότασης για ενεργειακή αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 1,1 εκ. ευρώ, ενέκρινε χθες, κατά πλειοψηφία, η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας.

Η πρόταση απευθύνεται στο πλαίσιο πρόσκλησης στις 5 Οκτωβρίου, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Πελοπόννησος 21-27”, με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιριακών υποδομών στην περιοχή Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Καλαμάτας”.

Επίσης, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε: Την ανάκληση της προηγούμενης απόφασής της περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη μητρόπολη Μεσσηνίας για την ενεργειακή αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου. Τη σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της μητρόπολης Μεσσηνίας για την υλοποίηση του έργου, καθώς και τους όρους αυτής. Τον ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της σύμβασης.

Σύμφωνα με την εισήγηση, “αντικείμενο του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Μεσσηνίας, που βρίσκεται στην Καλαμάτα (οδός Μητροπολίτου Μελετίου 13) και κατασκευάστηκε το 1975. Καθώς βάσει της τότε νομοθεσίας δεν υπήρχε απαίτηση ενεργειακής μελέτης, το κτήριο κατασκευάστηκε χωρίς θερμομόνωση (φέρων οργανισμός, τοιχοποιία, στέγη και δάπεδο), θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του κτηρίου και τη σωστή λειτουργία του”.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ενημέρωσε ότι “έχει συμπληρωθεί η πρόταση ως δικαιούχος και η Μητρόπολη Μεσσηνίας”, καθώς και για τη σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης αναγνώρισε ότι έχει ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης το κτήριο της μητρόπολης. Ομως, διαφωνώντας, παρατήρησε ότι “δεν είναι κτήριο του Δήμου. Τα χρήματα από τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη θα μπορούσαν να διατεθούν σε άλλα κτήρια του Δήμου, όπως το «Αχίλλειον”. Ζητώντας “να γίνει πράξη ο διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας”, δήλωσε “θα το καταψηφίσουμε”.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος ανέφερε ότι “ο Δήμος δεν έχει δουλειά να μπλέκεται με τη μητρόπολη” και πρόσθεσε: “Η Εκκλησία έχει οικονομική ευρωστία, έχει ακίνητη περιουσία. Ο Δήμος να ασχολείται με τα δικά του κτήρια και τις δικές του ανάγκες. Αλλη η πολιτική της Εκκλησίας και άλλη του Δήμου”.

Απαντώντας ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είπε ότι “έχουμε διαφορετική προσέγγιση” και παρατήρησε πως “το Μητροπολιτικό Μέγαρο είναι δημόσιο κτήριο, όπως το Δικαστικό Μέγαρο και οφείλουμε να παρεμβαίνουμε για βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος”.

Ο αντιδήμαρχος Β. Παπαευσταθίου απάντησε ότι “το «Αχίλλειον» ήθελε 3 εκ. ευρώ”. Παρεμβαίνοντας, ο δήμαρχος είπε ότι το “Αχίλλειον” θέλει ανακατασκευή και όχι ενεργειακή αναβάθμιση και “τώρα έχει πάει στα 5 εκ. ευρώ”.

Γ.Σ.