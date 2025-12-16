Προφυλακίσεις, αλλαγή ρόλων και διεθνές ένταλμα: Νέα τροπή στο διπλό έγκλημα της Φοινικούντας

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα μετά την προφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων, παρά την απόλυτη άρνησή τους για τις βαριές κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο 31χρονος ανιψιός του δολοφονηθέντα ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, ως ηθικοί αυτουργοί για το διπλό φονικό της Φοινικούντας το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Η απόφαση για την προφυλάκιση τους έγινε γνωστή λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ύστερα από μια μαραθώνια διαδικασία στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, που συνολικά διήρκεσε 13,5 ώρες!

Στη συνέχεια αποχώρησαν με περιπολικά προς τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 31χρονος ανιψιός θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού έως ότου ξεκινήσει η δίκη για την πολύκροτη αυτή υπόθεση, ενώ ο 32χρονος επιχειρηματίας θα μεταφερθεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, στην Πάτρα.

Να θυμίσουμε πως οι δύο 22χρονοι που έχουν προφυλακιστεί από τα μέσα Οκτωβρίου κρατούνται στις φυλακές Ναυπλίου.

Αλλάζουν ρόλου για τους δύο 22χρονους

Πλέον με τη συμπληρωματική δικογραφία φαίνεται πως αλλάζουν οι ρόλοι των δύο 22χρονων.

Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν πως ο 22χρονος που παραδόθηκε αυτοβούλως και ισχυρίστηκε πως κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, είναι ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, αυτός δηλαδή που εισήλθε μέσα στο κάμπινγκ και σκότωσε με πέντε σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη.

Ο έτερος 22χρονος Ελληνοβρετανός φέρεται πως έχει πλέον το ρόλο του συνεργού στην υπόθεση.

Τις επόμενες ημέρες είναι πολύ πιθανό οι δύο 22χρονοι να βρεθούν εκ νέου ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει στις συμπληρωματικές δικογραφίες και προκειμένου να τους απαγγείλει τις νέες κατηγορίες.

Στα χέρια της Ανακρίτριας βρίσκεται και ένα βίντεο που δείχνει την επόμενη ημέρα του διπλού εγκλήματος το αυτοκίνητο του 31χρονου ανιψιού να περνά την οδό Αρτέμιδος και να κατευθύνεται προς τον κόμβο. Υστερα από τρία λεπτά ο 22χρονος, που ισχυρίστηκε πως κολύμπησε έως την Καλαμάτα, φαίνεται σε άλλο βίντεο να βρίσκεται σε κοντινό σημείο, δίπλα από τα ΚΤΕΛ Μεσσηνίας.

Ο προφυλακισμένος 31χρονος ισχυρίστηκε πως πράγματι πήγε την επόμενη ημέρα στην Καλαμάτα μαζί με την κοπέλα του για να επισκεφτεί την μητέρα του, επισημαίνοντας πως δεν έχει την παραμικρή συμμετοχή με τη μετακίνηση του 22χρονου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη δεν έχουν βρεθεί το όπλο του εγκλήματος, η θήκη κιθάρας που κουβαλούσαν μαζί τους οι 22χρονοι, η μηχανή με την οποία μετέβησαν από την Αθήνα στη Φοινικούντα, ενώ δεν έχει παραδώσει το κινητό του ο 22χρονος που έχει πλέον το ρόλο του φυσικού αυτουργού.

Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 30χρονο

Μέχρι στιγμής στην διπλή δολοφονία της Φοινικούντας εμπλέκονται πέντε πρόσωπα ως κατηγορούμενοι, οι δύο 22χρονοι, ο 31χρονος ανιψιός, ο 32χρονος επιχειρηματίας και ένας 30χρονος συνεταίρος του επιχειρηματία από την Αθήνα, στον οποίο αποδίδεται ρόλος συνεργού.

Ο τελευταίος παραμένει ακόμη ασύλληπτος μιας και βρίσκεται σε ταξίδι στη Γερμανία, όμως φαίνεται πως οι διαδικασίες θα τρέξουν και γι' αυτόν, μιας και χθες ύστερα από εντολή της Ανακρίτριας η εισαγγελέας εφετών Καλαμάτας εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης και είναι θέμα χρόνου να του περάσουν χειροπέδες και να βρεθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας για να απολογηθεί.

Οι Αρχές πάντως διερευνούν πιθανή εμπλοκή κι άλλων προσώπων στην υπόθεση και δεν αποκλείεται τις προσεχείς ημέρες να υπάρξουν κι άλλα εντάλματα σύλληψης.

Παράλληλα να σημειώσουμε πως η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, κατέθεσε μήνυση κατά του ξαδέρφου της και προφυλακισμένου πλέον για την υπόθεση, για ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση, περιύβριση νεκρού και προσβολή προσωπικότητας ανηλίκου, σχετικά με τα όσα είχε καταθέσει στις Αρχές ο 31χρονος ανιψιός εις βάρος του ανήλικου γιου της.

Κ.Ηλ.