Από σήμερα ο εορτασμός για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Την Πέμπτη, κύρια ημέρα του εορτασμού, ο Μητροπολίτης, μετά τη Θεία Λειτουργία στην Υπαπαντή, θα απονείμει τις υποτροφίες στους δικαιούχους άπορους φοιτητές. Οπως τονίζεται από την Μητρόπολη Μεσσηνίας: «Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώ­τατος Μητρο­πο­λίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 7 μ.μ., θα τελεστεί πολυαρχιερατικός Εσπε­ρι­νός, στον Μητροπο­λι­τι­κό Ιερό Ναό Υπα­παν­τής του Χριστού Καλα­μάτας. Τη Πέμπτη 13 Νοεμβρίου και ώρα 7,45 π.μ., ο Σεβα­σμιώ­τατος, θα χοροστατήσει κατά τον Όρ­θρο και θα προστεί της πολυαρχιερατικής θείας Λει­τουρ­γίας στον ως άνω Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού, μετά το πέρας της οποίας θα επιδώσει τις υποτροφίες του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, στους δικαιού­χους απόρους μεσσήνιους φοιτητές. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, όπου θα δεχθεί τις ευχές αρχών, κλήρου καί λαού έως τίς 1 μ.μ. Ο Σεβασμιώτατος θα δεχθεί επίσης ευχές από τις 6 έως τις 8 μ.μ».