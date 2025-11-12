Από σήμερα ο εορτασμός για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Την Πέμπτη, κύρια ημέρα του εορτασμού, ο Μητροπολίτης, μετά τη Θεία Λειτουργία στην Υπαπαντή, θα απονείμει τις υποτροφίες στους δικαιούχους άπορους φοιτητές. Οπως τονίζεται από την Μητρόπολη Μεσσηνίας: «Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.
Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 7 μ.μ., θα τελεστεί πολυαρχιερατικός Εσπερινός, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας. Τη Πέμπτη 13 Νοεμβρίου και ώρα 7,45 π.μ., ο Σεβασμιώτατος, θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρο και θα προστεί της πολυαρχιερατικής θείας Λειτουργίας στον ως άνω Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού, μετά το πέρας της οποίας θα επιδώσει τις υποτροφίες του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, στους δικαιούχους απόρους μεσσήνιους φοιτητές. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, όπου θα δεχθεί τις ευχές αρχών, κλήρου καί λαού έως τίς 1 μ.μ. Ο Σεβασμιώτατος θα δεχθεί επίσης ευχές από τις 6 έως τις 8 μ.μ».