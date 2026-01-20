Την Παναγία Ελεήστρια γιορτάζει μεθαύριο η Κορώνη

Με λαμπρότητα θα γιορτάσει η Κορώνη την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Ελεήστριας, μεθαύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, θα τελεσθεί πανηγυρικός εσπερινός, υπό του αρχιμανδρίτη Χριστοφόρου Νταμάτη και στη συνέχεια παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο. Από τις 10 έως τις 12.30 τη νύχτα, θα τελεσθεί αγρυπνία στο παρεκκλήσι της εύρεσης, κάτω από τον προσκυνηματικό ναό.

Την Πέμπτη θα τελεσθεί ο όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική θεία λειτουργία υπό του αρχιμανδρίτη Ευθυμίου Θεοδωρόπουλου, από τις 7 έως τις 10 το πρωί.

Να σημειωθεί ότι η εικόνα βρέθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1897, κατόπιν οραματισμών της μακαριστής γερόντισσας Μαρίας Σταθάκη, στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα ο προσκυνηματικός ναός.