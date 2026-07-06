Καλαμάτα: Μικρή πανήγυρη στο Εκκλησάκι της Αγίας Σκέπης

Μικρή πανήγυρη στο εκκλησάκι της Αγίας Σκέπης διοργάνωσε την Κυριακή 5 Ιουλίου ο Δήμος Καλαμάτας, με Όρθρο και Θεία Λειτουργία, ενώ είχε προηγηθεί Εσπερινός το απόγευμα του Σαββάτου 4 του μήνα.

Το Εκκλησάκι, που ανηγέρθη το 1950, αποτελεί δημοτική περιουσία, ως Ναός του πρώην στρατοπέδου Παπαφλέσσα, που εκχωρήθηκε στο Δήμο Καλαμάτας μαζί με το μεγαλύτερο τμήμα του στρατοπέδου μετά τους σεισμούς του 1986.

Ο εορτασμός τελείται σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, την πρώτη Κυριακή μετά την εκκλησιαστική εορτή της καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών, στην Κωνσταντινούπολη (2 Ιουλίου).

Ο Δήμος Καλαμάτας, όπως κάθε χρόνο, τέλεσε και Αρτοκλασία.