Επέστρεψε στο Βουλκάνο η εικόνα της Παναγίας

Στον μόνιμο θρόνο της, στη Μονή Βουλκάνου, επέστρεψε, το απόγευμα της Τρίτης, μετά από την εξαήμερη μεταφορά της, στον πανηγυρίζοντα ναό Προφήτη Ηλία Βάρης της Μητρόπολης Γλυφάδας, η εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας.

Την εικόνα συνόδευσαν προσκυνητές από την Βάρη, με προεξάρχοντα τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Βάρης, Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Αντώνιο Χρήστου και την υποδέχθηκαν ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας Αρχιμανδριτης Φίλιππος Χαμαργιάς και ο ηγούμενος της Μονής Βουλκάνου Αρχιμαμανδρίτης Προκόπιος Σμυρνής.

Αφού εψάλη η καθιερωμένη δέηση υπέρ υγείας των ευλαβών προσκυνητών, στη συνεχεία οι πατέρες της Μονής προσέφεραν το καθιερωμένο μοναστηριακό κέρασμα σε όλους τους προσκυνητές και τους προέπεμψαν με την ευχή για καλή επιστροφή.