Ξεκίνησε ο εμβολιασμός ζώων στην Τριφυλία: Υπό έλεγχο τα κρούσματα άνθρακα σε βοοειδή

Όπως τονίζει και η προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ Τριφυλίας κτηνίατρος Ζαχαρούλα Ορφανού, ο κόσμος δεν θα πρέπει να ανησυχεί. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται οι προληπτικοί έλεγχοι και σε άλλες μονάδες, ενώ από τον ΕΟΔΥ υπάρχει προληπτική παρακολούθηση και των κτηνοτρόφων που κατείχαν τα βοοειδή που εντοπίστηκαν με άνθρακα.

Χαρακτηριστικά η κ. Ορφανού μιλώντας στην «Ε» σημείωσε: «Παραλάβαμε την προηγούμενη Παρασκευή τα εμβόλια του άνθρακα και ξεκινήσαμε από σήμερα (χθες) τους εμβολιασμούς. Δεν έχουμε άλλα κρούσματα. Στη μια εκτροφή η οποία βγήκε θετική είχαμε 10 νεκρά και στην άλλη η οποία είναι ύποπτη είχαμε 23. Τα ζώα που προσβάλλονται από άνθρακα δεν θανατώνονται, συνήθως πεθαίνουν, γιατί έχει πολύ γρήγορη εξέλιξη η ασθένεια, 1 έως 3 ημέρες. Πέρα από αυτές τις μονάδες θα μπούμε σε ακόμη 4 εκτροφές που πιθανότατα τα ζώα έχουν έρθει σε επαφή με αυτές τις 2 εκτροφές, όπου οι κτηνοτρόφοι μας διαβεβαιώνουν ότι δεν έχουμε κρούσματα. Θα μπούμε προληπτικά. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και οι δυο εκτροφές που αντιμετώπισαν πρόβλημα δεν έχουν πια νεκρά ζώα. Μπαίνουμε και κάνουμε προληπτικό εμβολιασμό στα υγιή. Έχουν γίνει και απολυμάνσεις στις περιοχές που είχαμε τα νεκρά από την απολυμαντική εταιρεία, είναι υπό έλεγχο η κατάσταση. Θα μπούμε και σε μονάδες αιγοπροβάτων που είναι κυρίως στην περιοχή της Μάλης και θεωρούμε ότι μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με τα αγελαία βοοειδή κατά τη διάρκεια της άνοιξης, για προληπτικούς λόγους. Δεν έχει δηλωθεί κανένα νεκρό αιγοπρόβατο μέχρι στιγμής, το θέμα όμως είναι ότι τα αιγοπρόβατα αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης και θα δούμε αν θα επέμβουμε τώρα ή μετά τις γεννήσεις. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Κινηθήκαμε άμεσα μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση και επειδή η υπηρεσία διαθέτει ανεξάρτητη οικονομική υπηρεσία και πίστωση οδηγηθήκαμε άμεσα σε παραγγελία των εμβολίων. Έχουμε επίσης τα μέσα ατομικής προστασίας που απαιτούνται, τα απολυμαντικά, ό,τι απαιτείται για τη διαδικασία του εμβολιασμού και ξεκινήσαμε».

Κ.Μπ.