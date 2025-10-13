ΑΔΕΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Κάλεσμα στην απεργία της Τρίτης

Στην απεργιακή συγκέντρωση αύριο Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, “ενάντια στον νόμο τερατούργημα για το 13ωρο”, καλεί το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ.

Σημειώνει πως “την Τρίτη 14 Οκτώβρη με πανελλαδική απεργία κλιμακώνουμε την πάλη απέναντι στην κυβερνητική επίθεση στα δικαιώματα και στη ζωή των εργαζομένων. Στέλνουμε

στα σκουπίδια το νομοσχέδιο–τερατούργημα για το 13ωρο. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής και συζητιέται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, έρχεται με ακόμα χειρότερους όρους από εκείνους που είχαν παρουσιαστεί στη λεγόμενη διαβούλευση. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. ικανοποιεί στο ακέραιο όλες τις απαιτήσεις των εργοδοτικών ενώσεων”.

Το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ εκτιμά πως “πρόκειται για μια ωμή επίθεση στον ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, μια ακόμα προσπάθεια να νομιμοποιηθεί η σύγχρονη σκλαβιά” και παρατηρεί: “Η απεργία της 1ης Οκτωβρίου και οι συγκεντρώσεις στην Μεσσηνία και σε όλη την Ελλάδα έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα: Το νομοσχέδιο για την αποκτήνωση των εργαζομένων απορρίπτεται! Δεν θα επιτρέψουμε να μας γυρίσουν έναν αιώνα πίσω, να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ζωή! Τώρα δυναμώνουμε ακόμα πιο αποφασιστικά τον αγώνα για 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Διεκδικούμε λεφτά για την Υγεία, την Παιδεία

και την Πρόνοια, ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια”.

Το Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι “διεκδικούμε: Να μην ψηφιστεί το 13ωρο. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου”.