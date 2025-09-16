Καλαμάτα: Εμπλουτίζεται η έκθεση της Μαρίας Κάλλας - Σημαντική δωρεά του Δημήτρη Πυρομάλλη

Με τον μεγάλο συλλέκτη Δημήτρη Πυρομάλλη συναντήθηκαν την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα εκπρόσωποι του Συλλόγου Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, παραλαμβάνοντας περί τα 1.500.000 τεκμήρια από την προσωπική συλλογή του.

Ο ίδιος είχε έρθει σε επικοινωνία με τον Σύλλογο που έχει επιμεληθεί την έκθεση Αρχείου της Μαρίας Κάλλας στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και ενημέρωσε σχετικά με τη διάθεσή του να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα η έκθεση να εμπλουτιστεί περαιτέρω. Ο κ. Πυρομάλλης, σημείωσε σχετικά: «Οι φωτογραφίες είναι το πιο σπουδαίο απόκτημα της συλλογής μου. Η πιο άρτια συλλογή. Υπολογίζω πως έχω συλλέξει περίπου 15.000.000 φωτογραφικά τεκμήρια».

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο Δημήτρης Πυρομάλλης το 2023 παρέδωσε το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής του στην Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου και πραγματοποιήθηκε έκθεση για τα 100 έτη από την γέννηση της Μαρίας Κάλλας υπό τον τίτλο “Unboxing Maria Callas” και βασιζόταν εξ' ολοκλήρου στην δωρεά του. Για τον λόγο αυτό, παρέλαβε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την μεγάλη του προσφορά, το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικος από την τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου.

«Όλες οι δωρεές που έχουν πραγματοποιηθεί προς εμάς κατά το παρελθόν είναι πολύτιμες. Από ένα γραμματόσημο μέχρι και μεγαλύτερες δωρεές αρχείου, όπως των Andrew Visnevski & Colin Deane, Dr. Richard Copeman έως και την πολύ σπουδαία δωρεά που αποδεχθήκαμε από τον Κύριο Πυρομάλλη, καθιστούν το σύνολο του υλικού του αρχείου μας από τα μεγαλύτερα στον κόσμο και μοναδικό στο σύνολό του» τονίζεται από το Σύλλογο, γνωστοποιώντας πως η έκθεση θα λειτουργήσει κατ' εξαίρεση για το κοινό σήμερα Τρίτη (6.30 μ.μ.-8.30 μ.μ.).

«Υπό τον ήχο και το άκουσμα της φωνής της Μαρίας Κάλλας μέσα από τη συλλογή δίσκων βινυλίου του αρχείου μας, θα τιμήσουμε την μεγαλύτερη φωνή του αιώνα που μας πέρασε την ημέρα που εκείνη αποχαιρέτησε τον κόσμο (16/9/1977)» σημειώνει ο δραστήριος Σύλλογος.