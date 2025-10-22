Καλαμάτα: Ο KLE δίνει “νέα ζωή” στην Κάλλας - Από τη γιγαντοαφίσα σε μόνιμο έργο τέχνης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημιουργία της τοιχογραφίας του εικαστικού Κλεομένη Κωστόπουλου, γνωστού και ως “KLE”, στο κτήριο στην αρχή του πεζόδρομου της Αριστομένους, με αφορμή την εκδήλωση « Kalamata 2030 ».

Η ομάδα που έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εντυπωσιακού -όπως εξελίσσεται- εγχειρήματος απαρτίζεται από μέλη του Artwalk, συνδέοντας το πολιτιστικό στοιχείο μέσω της Μαρίας Κάλλας (όπως φανέρωσε το σχέδιο) με τον αγροδιατροφικό τομέα της περιοχής.

Οσο για την γιγαντοαφίσα της παγκοσμίου φήμης ντίβας που τοποθετήθηκε στα τέλη του 2022 με αφορμή τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, μπορεί να αποσύρθηκε ώστε να γίνει η εικαστική παρέμβαση, ωστόσο οι άνθρωποι που εμπνεύστηκαν το σχέδιο αποφάσισαν η παρουσία της να αποκτήσει μόνιμη μορφή, επιθυμία που είχε εκφραστεί από πολλούς Καλαματιανούς.

Για την υλοποίηση του γκράφιτι βοηθά το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, ενώ στα σχέδια της ομάδας Mission του Δήμου Καλαμάτας είναι μια ακόμα τοιχογραφία που θα δημιουργηθεί τον επόμενο χρόνο από τον Κώστα Λούζη “Σκιτσοφρενής“.