Κίνδυνος από κατολισθήσεις: Διαμαρτυρία 540 κατοίκων για το δρόμο Γαρδίκι – Πολιανή

Οπως αναφέρουν, η τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων δεν έχει δώσει λύση στο πρόβλημα της επικινδυνότητας από τις κατολισθήσεις βράχων πριν και μετά το λατομείο Κάρτσωνα, καθώς συγκρατούνται μόνο τα χαλίκια και όχι οι πέτρες που πέφτουν από ψηλά. Η επικινδυνότητα για τα διερχόμενα οχήματα παραμένει λοιπόν μεγάλη.

Στην αναφορά τους προς την Περιφέρεια οι 540 κάτοικοι Δυρραχίου, Νεοχωρίου, Λεπτινίου, Ακόβου, Γιανναίων και Καμάρας του Δήμου Μεγαλόπολης και της Πολιανής του Δήμου Καλαμάτας, θέτουν “το πρόβλημα των λιθοπτώσεων στο δρόμο Γαρδίκι - Πολιανή, στη θέση 100 μέτρα πριν και 100 μέτρα μετά από το πρώην λατομείο Κάρτσωνα” και ζητούν “την κατασκευή σκεπαστών τμημάτων με κεκλιμένη οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα ούτως ώστε οι πέτρες να μη πέφτουν στο οδόστρωμα ή στα τυχόν διερχόμενα οχήματα αλλά να κυλάνε προς το κατάντη ρέμα”.

Αναφέρουν ακόμη ότι “οι 4 εργολαβίες για την τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων που έχουν εκτελεστεί από το 2015 έως σήμερα, δεν έλυσαν το πρόβλημα διότι τα συρματοπλέγματα -σε μικρό τμήμα 20 μ. του ανάντη πρανούς- συγκρατούν μόνο τα χαλίκια και όχι τις πέτρες που πέφτουν από πιο ψηλά.

Τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί συνολικά για τις 4 εργολαβίες, αν είχαν διατεθεί για την κατασκευή δύο ή τριών σκεπαστών τμημάτων θα είχαν λύσει οριστικά το πρόβλημα ασφάλειας των διερχομένων.

Γι’ αυτό παρακαλώ να επανεξετάσετε το πρόβλημα και να προβείτε στη σύνταξη μελέτης για την κατασκευή της οριστικής προτεινόμενης λύσης που έχει ζητηθεί από τους υπογράφοντες 540 κατοίκους των χωριών με την ως άνω υπ’ αρ. πρωτ. 2091/2020 αίτησή τους”.