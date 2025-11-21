Ηράκλειο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 58 χρόνος πατέρας, για το μακελειό στα Βορίζια

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, ο 58χρονος άνδρας που κατηγορείται για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού.

Πρόκειται για τον πατέρα των τεσσάρων ανδρών (μεταξύ των οποίων και ο ένας από τους δύο τραυματίες), οι οποίοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Όλοι τους, μέλη της οικογένειας της 56χρονης νεκρής, στη διάρκεια του ένοπλου περιστατικού που εκτυλίχθηκε την 1η Νοεμβρίου 2025.

Οι περιοριστικοί όροι που τέθηκαν είναι απαγόρευση διαμονής στην περιοχή, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα τρεις φορές το μήνα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, Λευτέρη Κάρτσωνα, ο 58 χρόνος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, όπως και της διακεκριμένης οπλοκατοχής, υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο σημείο την ώρα του ένοπλου επεισοδίου, καθώς μόλις είχε επιστρέψει στο ποιμνιοστάσιό του από το Αστυνομικό Τμήμα στις Μοίρες όπου είχε πάει για να καταθέσει για την έκρηξη στο σπίτι που είχε αγοράσει ο γιος του.

«Αντιληφθείς τη ρίψη και το συνεχόμενο των πυροβολισμών, πήρε το αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς το κέντρο του χωριού. Στάθμευσε το όχημά του από την κάτω πλευρά της κεντρικής πλατείας και αυτό που αντίκρισε ήταν πρωτοφανές. Είδε να μεταφέρονται άψυχα σώματα και τραυματίες και ξέσπασε σε λυγμούς, όπως υποστήριξε. Στη συνέχεια παρέμεινε με την μητέρα του στο σημείο , ουδέποτε κρύφτηκε και άλλωστε ο ίδιος στη συνέχεια παρότρυνε τα παιδιά του να παραδοθούν, ούτως ώστε να τεθούν και λογοδοτήσουν ενώπιων της Δικαιοσύνης» είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο κ. Κάρτσωνας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ