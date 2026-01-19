Καλαμάτα: Εκπληκτική μακέτα με σιδηρόδρομο χρειάζεται διάσωση και προβολή από τον συνταξιούχο τυπογράφο Κανάρη Κρόμπα

Την προσφέρει σε όποιον σχέση με το αντικείμενο, για να διασωθεί, να επισκευαστεί και να παρουσιάζεται από κάποιον φορέα στο κοινό, στους φίλους του σιδηροδρόμου κάθε ηλικίας.

Οπως μας έδειξε ο δημιουργός της, πρόκειται για μια μακέτα γερμανικής εταιρείας, με σιδηροδρομικό δίκτυο, με γραμμή που έχει τούνελ και γέφυρα, με σπίτια, αυτοκίνητα, ασθενοφόρο και γερανό. Μια κατασκευή που έχει ήχο και φώτα και ατμομηχανές που βγάζουν καπνό.

Ο κ. Κρόμπας επισήμανε ότι είναι η μοναδική κατασκευή που έκανε, γιατί, όπως μας εξήγησε, “αγαπάω το τρένο πολύ”. Δούλευε δύο χρόνια για να το φτιάξει, μετά τη δουλειά του, τα βράδια και τις νύχτες κι έφθανε κάποιες φορές μέχρι τις 5 και τις 6 το πρωί.

Σημείωσε ότι θέλει να τη δώσει σε έναν άνθρωπο με μεράκι, που ασχολείται με κατασκευές για να την επισκευάσει, ενώ θα προτιμούσε να την πάρει κάποιος φορέας που έχει σχέση με το τρένο, όπως είναι ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας.

Γιατί, όπως παρατήρησε, “η κατασκευή αυτή να μην είναι σε κάποιο σπίτι, αλλά να υπάρχει και να παρουσιάζεται σε κοινόχρηστο, δημόσιο χώρο και να τη βλέπουν οι άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι του σιδηροδρόμου”.

Γ.Σ.