Εκδήλωση για την βιομηχανική ιστορία της Καλαμάτας

Η Βιομηχανική Ιστορία της Καλαμάτας θα «ζωντανέψει» μέσα από μια νέα εκπαιδευτική δράση, καθώς το ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας και ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» συνδιοργανώνουν την επιμορφωτική εσπερίδα «Περιδιαβαίνοντας στη Βιομηχανική Πολιτιστική Κληρονομιά του τόπου μου». Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαρτίου στις 6 μ.μ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου “REX” στην Καλαμάτα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, του Τμήματος Τουρισμού του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας.

Στόχος της είναι η ανάδειξη της βιομηχανικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Καλαμάτας και η σύνδεσή της με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον βιώσιμο τουρισμό.

Η εσπερίδα θα ολοκληρωθεί με έναν βιωματικό περίπατο – ψηφιακό κυνήγι θησαυρού, μέσα από τον οποίο οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν σημαντικά σημεία της βιομηχανικής Καλαμάτας πριν από τον σεισμό του 1986.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τετάρτη 30 Μαρτίου. Αίθουσα ξενοδοχείου REX – Καλαμάτα

18:00 – 18:20: Χαιρετισμοί. Εκπρόσωπος Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας. Εκπρόσωπος Περιφέρειας Πελοποννήσου Δημήτρης Οικονομόπουλος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Γιώργος Καπερώνης Πρόεδρος ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας. Γιώργος Καραμπάτος Εκτ. Διευθυντής Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς».

Καλωσόρισμα – Στοχοθεσία της εσπερίδας: Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας.

18:20 – 18:50: Τοπική Βιομηχανική Πολιτιστική Κληρονομιά και η έννοια της πολιτιστικής διαδρομής. Σίση Πλακονούρη Εκπαιδευτικός – Δρόμοι της Ελιάς. Δρ. Μαρινέλλα Κατσιλιέρη Δρόμοι της Ελιάς.

18:50 – 19:20: Ψηφιακά εργαλεία και πολιτιστικές διαδρομές

Γεώργιος Τσίρης Δρόμοι της Ελιάς

Ιωάννα Ραβάνη ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας

19:20 – 19:35: Η Βιομηχανική Κληρονομιά ως πόρος για τον τουρισμό της πόλης. Βασίλης Κατσίρης Τουριστικός επιχειρηματίας. Πρόεδρος Τουριστικού Τμήματος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας & μέλος Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας.

19:35 – 20:30: Περίπατος – Ψηφιακό κυνήγι θησαυρού σε σημεία της Βιομηχανικής Καλαμάτας πριν από τον σεισμό του 1986. Γεώργιος Τσίρης – Δρόμοι της Ελιάς. Ιωάννα Ραβάνη – ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας. Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος – Μέλη Π.Ο. ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας

20:30 – 20:45: Συζήτηση – Αξιολόγηση της δράσης. Κλείσιμο εσπερίδας.