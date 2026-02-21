Σπείρα νόθευε ηλιέλαιο και το... βάφτιζε παρθένο ελαιόλαδο

Εξαρθρώθηκε σπείρα που νόθευε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με χρωστικές ουσίες και το διακινούσε στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

Τα έξι τελευταία χρόνια, τα μέλη της σπείρας διακίνησαν 600 τόνους νοθευμένο ελαιόλαδο στην Ελλάδα, ενώ το τελευταίο δεκάμηνο εξήγαγαν στη Γερμανία 81 τόνους νοθευμένο λάδι, ως εξαιρετικό παρθένο.

Το πρωί της περασμένης Τετάρτης οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στην Ημαθία, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν τρία άτομα, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2.125 λίτρα ελαιόλαδο.

Πως δρούσε η σπείρα

Τα δύο μέλη της σπείρας είχαν εγκαταστήσει από το 2020 και λειτουργούσαν σε αποθήκη του σπιτιού τους το εργαστήριο που νόθευαν τα λάδια. Το τρίτο άτομο αποθήκευε σε άλλον χώρο τις πρώτες ύλες.

Στο εν λόγω εργαστήριο, μετέφεραν ηλιέλαιο και με χρήση χρωστικών και αρωματικών ουσιών, δημιουργούσαν το τελικό προϊόν ώστε να μοιάζει με ελαιόλαδο.

Στη συνέχεια, το τοποθετούσαν σε συσκευασίες ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με ονομασίες προέλευσης περιοχές της Ελλάδας, γνωστές για την παραγωγή του ελαιολάδου, μεταξύ των οποίων και η Μεσσηνία και το πωλούσαν σε Ελλάδα και σε Γερμανία.

Πάνω από 3,4 εκ. ευρώ η ζημιά σε καταναλωτές

Εκτιμάται ότι, η συνολική ζημία σε βάρος των καταναλωτών ανέρχεται στα 3.400.000 ευρώ, ενώ η απώλεια εσόδων για την εθνική οικονομία από τους διαφυγόντες φόρους, ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως για να παραπλανήσουν τους καταναλωτές,

τα μέλη της σπείρας είχαν φροντίσει οι συσκευασίες να αναγράψουν ψεύτικα στοιχεία, καθώς και βραβεία ποιότητας, τόσο στα ελληνικά, όσο και σε άλλες γλώσσες.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις αποθήκες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.125 λίτρα ελαίων, εκ των οποίων τα 600 λίτρα ήταν τυποποιημένα σε περιέκτες που ανέγραφαν «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», 44 κενοί μεταλλικοί περιέκτες ελαίων, πλήθος χαρτοκιβωτίων, πλήθος πωμάτων, παλετοφόρο, διάφορα σύνεργα απαραίτητα για τη νόθευση των ελαίων, χειρόγραφες σημειώσεις,

το χρηματικό ποσό των 17.750- ευρώ, 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καθώς και αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης των ανωτέρω παράνομων πράξεων.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για την ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και την εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και της προστασίας των ζώων.

Κ.Ηλ.