Εκδήλωση της Ενωσης Γονέων για τα Τέμπη

Εκδήλωση με θέμα “Τέμπη: 3 χρόνια μετά”, οργανώνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καλαμάτας σήμερα Σάββατο, στις 6.30 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής.

“Αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση, γιατί οι γονείς 3 χρόνια μετά το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη δεν ξεχνάμε”, επισημαίνει η Ενωση και σημειώνει:

“Έχουμε δώσει μία υπόσχεση ότι το έγκλημα αυτό δε θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθεί και θα παλέψουμε να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι! Δεν άλλαξε τίποτα από τότε έως τώρα στον σιδηρόδρομο, αλλά ούτε στα σχολεία των παιδιών μας, ούτε πουθενά! Έτσι κι εμείς δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε για τη μόρφωση, την ασφάλεια και τη ζωή που μας αξίζει με πολύμορφες δραστηριότητες, όπως αυτή που προγραμματίζεται. Για να μην υπάρξουν άλλα εγκλήματα, επειδή θεωρείται η ζωή και η ασφάλειά μας κόστος! Για να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες στους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται!”.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα έχει την κεντρική ομιλία εκ μέρους του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, η γραμματέας του Δ.Σ. του Ελένη Βασάρα. Επίσης, θα παρευρεθεί και θα μιλήσει ο επιζών και πολυτραυματίας του τραγικού δυστυχήματος Αντώνης Αντωνίου, ενώ έπειτα από τις παρεμβάσεις θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η εκδήλωση θα επενδυθεί πολιτιστικά με την πολύτιμη βοήθεια και παρουσία του θεατρικού σχήματος ΣΥΝ-Ένα Μιχάλης Τούμπουρος και της διασχολικής χορωδίας των Δημοτικού Λεΐκων, 17ου Δημοτικού και 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Ηλίας Μαραβάς.