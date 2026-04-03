Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας κατά βουλευτών

Τους βουλευτές επικρίνει δριμύτατα ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας για τη στάση τους στην ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, “παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις και τα τεκμηριωμένα υπομνήματα του κλάδου μας”.

Το Δ.Σ. ξεκαθαρίζει ότι αντίδρασή τους είναι “σταθερή στάση μέχρι την ημέρα των εκλογών” και προειδοποιεί πως “οι 400 οικογένειες των επαγγελματιών ταξί, μαζί με το ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον, θα αξιολογήσουν τη στάση των βουλευτών και θα τοποθετηθούν αναλόγως στην κάλπη”.

Σε ανακοίνωση του το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας δηλώνει πως “οι επαγγελματίες ταξί του Νομού Μεσσηνίας θεωρούμε τη στάση των βουλευτών πλήρως απογοητευτική και πολιτικά εχθρική προς την επαγγελματική μας επιβίωση” και σημειώνει:

“Οι παρεμβάσεις μας αγνοήθηκαν. Οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν. Η πραγματικότητα της Περιφέρειας παραμερίστηκε. Αυτό δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική διαφωνία, αποτελεί συνειδητή επιλογή που στρέφεται απέναντι σ’ έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο και στις οικογένειές του. Ο κλάδος των ταξί του Νομού μας αριθμεί πάνω από 400 οικογένειες με καθημερινή και άμεση επαφή με χιλιάδες πολίτες. Η στάση που τηρήθηκε απέναντι μας καταγράφηκε και δεν πρόκειται να ξεχαστεί.

Από σήμερα δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ξεκινά μια διαρκής και συστηματική ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για: 1. Τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου. 2. Τη στάση των εκλεγμένων εκπροσώπων. 3. Την έλλειψη στήριξης προς τον κλάδο μας.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται καθημερινά μέσα από τη φυσική επαφή που έχουμε με τους πολίτες σε κάθε διαδρομή και σε κάθε μετακίνηση. Οι πολίτες της Καλαμάτας θα γνωρίζουν ποιοι στήριξαν και ποιοι γύρισαν την πλάτη σ’ έναν βασικό πυλώνα μετακίνησης της Περιφέρειας. Δεν πρόκειται για συγκυριακή αντίδραση. Πρόκειται για σταθερή στάση μέχρι την ημέρα των εκλογών.

Οι 400 οικογένειες των επαγγελματιών ταξί, μαζί με το ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον, θα αξιολογήσουν τη στάση των βουλευτών και θα τοποθετηθούν αναλόγως στην κάλπη.

Η ψήφος είναι η απάντηση. Η μνήμη θα είναι διαρκής. Η στάση όλων θα κριθεί δημόσια”.