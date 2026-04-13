Οι καραβοκύρηδες με τα ψαροκάικα τους και οι επισκέπτες αρμενίζουν στο λιμάνι της Κορώνης ανάβοντας φαναράκια και πυροτεχνήματα. Στην προκυμαία της Κορώνης συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να παρακολουθήσει και να συμμετέχει σε αυτό το εντυπωσιακό δρώμενο.
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026 17:22
Η βαρκαρόλα την βραδιά των ευχών στην Κορώνη (βίντεο)
Στο λιμάνι της Κορώνης διοργανώθηκε για 11η χρονιά την Κυριακή του Πάσχα το έθιμο, "Η βαρκαρόλα την βραδιά των ευχών ".
