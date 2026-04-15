ΚοινΣΕπ Έθος Πελοποννήσου: Δράσεις για ανάδειξη της βιομηχανικής και σιδηροδρομικής κληρονομιάς

Η πρώτη δράση περιλαμβάνει περιήγηση στη βιομηχανική ιστορία της Καλαμάτας. Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 11 π.μ. στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Μεσσηνίας (Αριστοδήμου 23), όπου η υπάλληλος των αρχείων Χαρά Νικολακοπούλου θα παρουσιάσει αρχειακό υλικό που φωτίζει τη βιομηχανική όψη της πόλης κατά τον περασμένο αιώνα. Στις 11.30 π.μ. θα ακολουθήσει περιήγηση σε σημαντικά τοπόσημα, με ξεναγό τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Ηλία Μπιτσάνη, ο οποίος θα αναδείξει τη σύνδεση των σημείων αυτών με το παραγωγικό παρελθόν της Καλαμάτας. Η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 μ.μ. στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ζευγολατειού και είναι αφιερωμένη στην ανάδειξη και επανάχρηση της σιδηροδρομικής κληρονομιάς της Πελοποννήσου. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, μέλος της ΚοινΣΕπ, ο Κωνσταντίνος Μπρούσαλης, εκπρόσωπος του Κινήματος Διάσωσης και Επαναλειτουργίας Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου, καθώς και ο Ηλίας Νταίβις, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας.
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026 14:08
ΚοινΣΕπ Έθος Πελοποννήσου: Δράσεις για ανάδειξη της βιομηχανικής και σιδηροδρομικής κληρονομιάςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 18ης Απριλίου, η ΚοινΣΕπ Έθος Πελοποννήσου διοργανώνει σειρά δράσεων το Σάββατο 18 Απριλίου, με στόχο την ανάδειξη της βιομηχανικής και σιδηροδρομικής κληρονομιάς της περιοχής.
