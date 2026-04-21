Aπεργιακή συγκέντρωση την Πρωτομαγιά στην Καλαμάτα

Στην απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς στις 10.30 το πρωί, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας και στην εκδήλωση που διοργανώνει στο Brooklyn Live stage, Ιθώμης 5, στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης, την Τετάρτη 29 Απριλίου, στις 8 το βράδυ, καλεί τους “εργαζόμενους ιδιωτικούς υπαλλήλους στα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό που δεν φτάνει ούτε μέχρι τα μισά του μήνα”, το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Μεσσηνίας.

Αναφέρει ότι “η φετινή Πρωτομαγιά δεν είναι μια ακόμα μέρα αργίας και ξεκούρασης μετά την εντατικοποίηση και τις ατελείωτες ώρες δουλειάς. Αλλά μια απεργιακή μάχη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και διεκδικήσεις: Καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους παλεύουμε για 7ωρο- πενθήμερο- 35ωρο! Υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας”.

Το Συνδικάτο υποστηρίζει πως “ο εορτασμός της φετινής Πρωτομαγιάς διεξάγεται σε συνθήκες που ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή παίρνει παγκόσμια διάσταση και απειλεί να συμπαρασύρει όλες τις χώρες στον όλεθρο. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο και η ελληνική κυβέρνηση μας προετοιμάζει μεθοδικά να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι θα γίνουμε κρέας στα κανόνια τους. Μας λένε καθημερινά ότι δεν είναι καιρός για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Μας ζητάνε να συνηθίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν γιατροί στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας, ότι τα σχολεία των παιδιών μας δεν θα έχουν δασκάλους και καθηγητές και θα είναι μέσα σε ετοιμόρροπα κτήρια. Όλα αυτά γιατί πρέπει να στείλουν φρεγάτες, Πάτριοτ, F16 σε Σαουδική Αραβία και Ερυθρά θάλασσα που στοιχίζουν εκατομμύρια στον ελληνικό λαό”.

Και δηλώνει ότι “οι εργαζόμενοι μπορούμε να τους βάλουμε εμπόδια. Εμπνεόμαστε από τους ναυτεργάτες, τους λιμενεργάτες της Cosco, που μπλόκαραν την αποστολή πυρομαχικών στο Ισραήλ, τα σωματεία που υπέγραψαν συλλογικές συμβάσεις με μεγάλες αυξήσεις και δικαιώματα σε εργοστάσια και μεγάλους χώρους δουλειάς”.