Τέσσερα στρέμματα έκαψε φωτιά στην Αγία Τριάδα

Αμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας σε φωτιά που ξέσπασε σήμερα λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα στην Καλαμάτα, δίπλα από τον καταυλισμό Ρομά.

Στο σημείο βρέθηκαν έξι πυροσβεστικά οχήματα με 14 πυροσβέστες, ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν ένα όχημα της ΟΑΚ με εθελοντές, αλλά και υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας. Μετά από μία περίπου ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού πάρει διαστάσεις, έχοντας προλάβει να κάψει τέσσερα στρέμματα με ξερά χόρτα και πολλά σκουπίδια που υπήρχαν στο χώρο, ενώ κάηκαν και ορισμένες ελιές.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τις αιτίες που προκλήθηκε η πυρκαγιά, με το ενδεχόμενο να προήλθε από ρευματοκλοπή να θεωρείται πολύ πιθανό.