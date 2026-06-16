Ολοκληρώθηκε το συνέδριο των φαρμακοποιών στην Τρίπολη

Με τη συμμετοχή φαρμακοποιών από ολόκληρη την Πελοπόννησο ολοκληρώθηκαν το διήμερο 13 και 14 Ιουνίου στην Τρίπολη οι εργασίες του 7ου Πελοποννησιακού Συνεδρίου Φαρμακοποιών, το οποίο φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο οποίος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στον ρόλο των φαρμακοποιών στο σύγχρονο σύστημα υγείας, επισημαίνοντας ότι αποτελούν βασικούς συνεργάτες της δημόσιας υγείας και σημαντικό σημείο αναφοράς για τις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, παρουσίασε παρεμβάσεις της Περιφέρειας στον τομέα της υγείας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο νέο νοσοκομείο της Σπάρτης, που υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, καθώς και στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης και επέκτασης του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης. Αναφέρθηκε επίσης στις δράσεις στήριξης των Κέντρων Υγείας και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Ο κ. Λαμπρόπουλος στάθηκε ακόμη στις επενδύσεις που αναπτύσσονται στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, σημειώνοντας ότι συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αρκαδίας σε συνεργασία με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην υγεία και τη φαρμακευτική επιστήμη, όπως η παχυσαρκία, ο εμβολιασμός ενηλίκων, η πρόληψη της άνοιας, η διακοπή του καπνίσματος, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και η σύνδεση της έρευνας με την κλινική πράξη.