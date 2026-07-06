Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις

Με αναλυτική ενημέρωση προς τα μέλη του, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας «Ο Ερμής» υπενθυμίζει το πλαίσιο που διέπει τη θερινή εκπτωτική περίοδο του 2026, καλώντας τις εμπορικές επιχειρήσεις να τηρήσουν τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της νομοθεσίας σχετικά με την αναγραφή των τιμών και την ενημέρωση των καταναλωτών.

Οδηγίες του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας προς τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, σε κάθε ανακοίνωση έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή του προϊόντος, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων. Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με ποσοστό έκπτωσης, με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ή με την παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις συνεχόμενων μειώσεων τιμών, χωρίς να έχει προηγηθεί αύξηση και για χρονικό διάστημα έως 60 ημερών, μπορεί να χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς η αρχική τιμή. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής, η τιμή αναφοράς επανακαθορίζεται.

Ο Εμπορικός Σύλλογος επισημαίνει ακόμη ότι η τιμή αναφοράς υπολογίζεται ξεχωριστά για τα φυσικά και τα ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ απαγορεύεται η χρήση της προτεινόμενης λιανικής τιμής του κατασκευαστή ως τιμής αναφοράς. Υπενθυμίζει επίσης ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη επιβάρυνση στις πληρωμές με κάρτα και ότι οι τελικές τιμές των προϊόντων πρέπει να εμφανίζονται με σαφήνεια, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους φόρους και τις τυχόν επιβαρύνσεις.

Όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας «Ο Ερμής» καλεί τους επαγγελματίες να εφαρμόσουν με συνέπεια το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι η ορθή εφαρμογή των κανόνων προστατεύει τόσο τους καταναλωτές όσο και την αξιοπιστία της τοπικής αγοράς.