Η νέα διοίκηση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας

Πρόεδρος Παναγιώτης Κουφαλάκος. Γραμματέας Μαρία Διαμαντάκη – Ηλιού. Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Καπερώνης. Ταμίας Κωνσταντίνος Χατζησταματίου. Αναπληρωτής γραμματέας Γιάννης Λυριτζής. Μέλη Σπύρος Καμινάρης, Μπάμπης Λαζαρακόπουλος, Παναγιώτης Λυμπέρης και Παρασκευή Μαρκογιάννη.

Σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. χαιρετίζει “τους εκατοντάδες συνταξιούχους μέλη μας, για την μαζική τους συμμετοχή, τόσο στην απολογιστική γενική συνέλευση όσο και στις αρχαιρεσίες. Η αύξηση συμμετοχής κατά 62% από τις προηγούμενες αρχαιρεσίες του 2023, μας δίνει το κουράγιο αλλά και τις αυξημένες ευθύνες” και αναφέρει:

“Στόχος μας η μαζικοποίηση του Σωματείου μας και η δημιουργία παραρτημάτων σε όλους τους δήμους του νομού μας. Συνεχίζουμε με την μεγαλύτερη δύναμη που μας έδωσε η αυξημένη συμμετοχή στην ίδια κατεύθυνση και καλούμε το σύνολο των συνταξιούχων να δώσουν παρών στους νέους αγώνες πού έχουμε μπροστά μας.

Απορρίπτουμε την κοροϊδία των επιδομάτων και τα ψέματα των κυβερνήσεων. Διεκδικούμε: Πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Καταβολή των πληρωμένων δώρων και των αναδρομικών. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους συνταξιούχους. Προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία. Στελέχωση των EKAB για λειτουργία σε 24ωρη βάση σε όλο το νομό. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους. Κανένας άστεγος, από πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.

Δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα της επιδοματικής πολιτικής. Πληρώσαμε στο ακέραιο τις εισφορές μας και απαιτούμε αξιοπρεπή ζωή.

Δεν περιμένουμε έτοιμες λύσεις. Απαντάμε με τη μαζικότερη και δυναμικότερη συμμετοχή μας στις διαδικασίες και τους αγώνες του Σωματείου μας.

Σε συνέχεια της δυναμικής περιφερειακής κινητοποίησης πού πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα στις 10 Ιούνη, ετοιμαζόμαστε και για την δυναμική συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις των σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις 5 Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη. Για τον σκοπό αυτό έχουμε μισθώσει 2 πούλμαν (που χρηματοδοτεί η ομοσπονδία μας). Για περισσότερες λεπτομέρειες θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση”.