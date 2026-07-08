Καταγγελία για περιστατικό με φόλα στη Μικρή Μαντίνεια

Σοβαρό περιστατικό φόλας στη Μικρή Μαντίνεια σε κήπο παραθεριστικής κατοικίας, μας καταγγέλθηκε (τα στοιχεία του καταγγέλλοντα είναι στη διάθεση της εφημερίδας).

Σύμφωνα με την καταγγελία, σε κήπο παραθεριστικής κατοικίας στη Μικρή Μαντίνεια εντοπίστηκε δηλητηριασμένο δόλωμα αποτελούμενο από κομμάτι γουρνοπούλας. Το δόλωμα έφερε χαρακτηριστική μπλε χρωστική ουσία και, σύμφωνα με την εκτίμηση γεωπόνου που εξέτασε το εύρημα, παραπέμπει στο παράνομα χρησιμοποιούμενο φυτοφάρμακο Lannate (μεθομύλη), με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει σοβαρά η ζωή του σκύλου του ιδιοκτήτη.

Το ζώο παρουσίασε έντονη σιελόρροια, επαναλαμβανόμενους εμετούς, διάρροια, έντονο τρόμο, σπασμούς, αστάθεια στο βάδισμα και ταχύπνοια. Η εικόνα του παρέπεμπε σε βαριά οξεία τοξίκωση από γεωργικό δηλητήριο και η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η σύντροφος του ιδιοκτήτη αντιλήφθηκε αμέσως ότι επρόκειτο πιθανότατα για δηλητηρίαση. Η άμεση αντίδρασή της και η χορήγηση ενεργού άνθρακα συνέβαλαν στον περιορισμό της απορρόφησης των τοξινών, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο μέχρι τη μεταφορά του ζώου στον κτηνίατρο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το δηλητηριασμένο δόλωμα τοποθετήθηκε στον χώρο της κατοικίας κατά τις νυχτερινές ώρες, από το βράδυ της 7ης έως το πρωί της 8ης Ιουνίου.

Για το περιστατικό έχει υποβληθεί μήνυση κατά αγνώστου και έχει ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον κτηνίατρο κ. Αντωνόπουλο, ο οποίος επί περίπου 4 ώρες κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει το ζώο στη ζωή και να το σώσει από μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Με την δημοσιοποίηση αυτή, όπως επισημαίνει ο καταγγέλλων, επιδιώκεται αποκλειστικά η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών. Καλούνται οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο κατά τις βόλτες των ζώων τους όσο και στους ιδιωτικούς χώρους τους, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη και άλλων επικίνδυνων δηλητηριασμένων δολωμάτων .

Τέλος, αναφέρεται ότι η δηλητηρίαση ζώου με φόλα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα, το οποίο διώκεται αυτεπαγγέλτως και αντιμετωπίζεται με αυστηρές ποινικές κυρώσεις από την ελληνική νομοθεσία.

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