Ηξεραν και έβλεπαν αλλά δεν έκαναν τίποτα

Τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» όλα δείχνουν ότι τελειώνουν ως εγκαταστάσεις. Η συνέχεια της συγκεκριμένης ιστορίας θα δοθεί προφανώς στις δικαστικές αίθουσες. Το επόμενο διάστημα θα μάθουμε το ποινικό μέρος της υπόθεσης, αλλά το πολιτικό είναι προφανές και έχει ήδη αποκαλυφθεί.

Από αυτή τη στήλη έχουμε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποιήσει ότι πολλά πράγματα δεν πήγαιναν καλά στη συγκεκριμένη υπόθεση. Είχαμε επισημάνει στις 7-8-2025, στο άρθρο «Μια θλιβερή οικονομικά και κοινωνικά εγκατάσταση», ότι δεν προωθείται έτσι η ανακύκλωση αλλά επισημοποιείται η κοινωνική εξαθλίωση, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να επιδοτείται η συλλογή υλικών από τους μπλε κάδους ανακύκλωσης από οικονομικά εξαθλιωμένους για να πηγαίνουν στα σπιτάκια ανακύκλωσης για μερικά ευρώ. Στις 29-9-2025, στο άρθρο «Ποιος θα πληρώσει τώρα το λογαριασμό;», υποστηρίζαμε ότι το πρόστιμο των 10 εκατ. ευρώ που καταλογίστηκε στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στο τέλος θα πληρωθεί εμμέσως ή αμέσως από τους πολίτες της περιοχής.

Υπήρχαν δηλαδή προειδοποιήσεις και είχε φανεί εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο το πού οδηγείται η κατάσταση. Οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες της Πελοποννήσου που διοικούν τον ΦΟΔΣΑ αλλά και τους δήμους της περιοχής σφύριζαν αδιάφορα ή δέχονταν τις διαβεβαιώσεις των παραγόντων που έτρεχαν τη συγκεκριμένη υπόθεση ότι θα «καθαρίσουν» το ζήτημα και δεν τρέχει τίποτα. Το ότι βεβαίως κάτι δεν πήγαινε καλά μόνο ένας τυφλωμένος από την εξάρτηση και την αλαζονεία της εξουσίας δεν το έβλεπε. Τώρα, «καλά ξεμπερδέματα»! Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα είναι καταπέλτης και δεν θα αφορά μόνο την κορυφή της πυραμίδας, αλλά και τους συμμετέχοντες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Το πρόβλημα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης δεν είναι μόνο το οικονομικό τους σκέλος. Πόσο στοίχισαν, αν υπερκοστολογήθηκαν αρχικά, αλλά και το πώς λειτούργησαν. Πώς δηλαδή μαζεύονταν τα υλικά και πόσα, πώς πληρώνονταν και πώς εισέπρατταν για τη δουλειά. Οι δήμοι δεν μπορεί να μην έβλεπαν ότι για να λειτουργήσουν τα σπιτάκια αποδοτικά κάποιοι καθημερινά έκαναν «βουτιές» στους μπλε κάδους και μετέφεραν τα ανακυκλώσιμα από τη δική τους ροή σε μια άλλη. Τι νόημα είχε αυτό και γιατί το επέτρεπαν; Επιδοτούσαν την εξαθλίωση συμπολιτών ή μείωναν έτσι τον όγκο των σκουπιδιών που μάζευαν; Υπάρχει δηλαδή η πολιτική ευθύνη της ανοχής μιας οικονομικής και κοινωνικής αθλιότητας, η οποία είναι πολύ πιο σημαντική από όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και ήξεραν και έβλεπαν, αλλά δεν έκαναν τίποτα.

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