Καλαμάτα: Πυρκαγιά σε σπίτι στα Γιαννιτσάνικα

Ειδικότερα το σπίτι βρίσκεται κοντά στο Νεκροταφείο Γιαννιτσανίκων και η φωτιά ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού. Αμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας με 4 οχήματα για να ελεγχθεί γρήγορα η κατάσταση και για να αποτραπεί το συντομότερο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς, δεδομένων και των δύσκολων καιρικών συνθηκών που έχουν δημιουργήσει και στη Μεσσηνία οι υψηλές θερμοκρασίες.
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026 16:34
Καλαμάτα: Πυρκαγιά σε σπίτι στα ΓιαννιτσάνικαΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Κατηγορία Κοινωνία