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Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026 16:34

Καλαμάτα: Πυρκαγιά σε σπίτι στα Γιαννιτσάνικα

Γράφτηκε από την

Καλαμάτα: Πυρκαγιά σε σπίτι στα Γιαννιτσάνικα

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Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 σήμερα το απόγευμα σε σπίτι στα Γιαννιτσάνικα.

Ειδικότερα το σπίτι βρίσκεται κοντά στο Νεκροταφείο Γιαννιτσανίκων και η φωτιά ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού. Αμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας με 4 οχήματα για να ελεγχθεί γρήγορα η κατάσταση και για να αποτραπεί το συντομότερο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς, δεδομένων και των δύσκολων καιρικών συνθηκών που έχουν δημιουργήσει και στη Μεσσηνία οι υψηλές θερμοκρασίες.

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