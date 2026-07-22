Καλαμάτα: Πυρκαγιά σε σπίτι στα Γιαννιτσάνικα

Ειδικότερα το σπίτι βρίσκεται κοντά στο Νεκροταφείο Γιαννιτσανίκων και η φωτιά ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού. Αμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας με 4 οχήματα για να ελεγχθεί γρήγορα η κατάσταση και για να αποτραπεί το συντομότερο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς, δεδομένων και των δύσκολων καιρικών συνθηκών που έχουν δημιουργήσει και στη Μεσσηνία οι υψηλές θερμοκρασίες.