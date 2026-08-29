Ολοκληρώνεται το 4ο Messinia Terroirs Wine Festival - Δύο ξεχωριστά Masterclasses στο W Costa Navarino

Ολοκληρώνεται σήμερα, Σάββατο το 4ο Messinia Terroirs Wine Festival, μια διοργάνωση αφιερωμένη στη σύγχρονη οινική ταυτότητα της Μεσσηνίας, στις ποικιλίες της και στη μοναδική σχέση ανάμεσα στον τόπο, το μικροκλίμα και το κρασί.

Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου (ΙΚΒΚΚ), συνδιοργανώνεται με την Costa Navarino και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Μετά την έναρξη του φεστιβάλ την Παρασκευή, το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο εξειδικευμένα Masterclasses στους χώρους του W Costa Navarino, μέσα από τα οποία οι φίλοι του κρασιού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την πολυμορφία του μεσσηνιακού αμπελώνα και τις διαφορετικές εκφράσεις του terroir της περιοχής.

Από τις 2 μ.μ. έως τις 3 μ.μ., ο Γιάννης Διονυσόπουλος, κάτοχος WSET Level 3 και ιδιοκτήτης της Κάβας ΚΙΑΡΙ, παρουσιάζει το Masterclass με τίτλο «Ανακαλύπτοντας τη Μεσσηνία μέσα από τα Κρασιά της».

Πρόκειται για μια οινική περιήγηση στην πολυμορφία του μεσσηνιακού terroir, μέσα από επιλεγμένες ετικέτες και διαφορετικές ποικιλίες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν πώς οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής, από τους παραθαλάσσιους αμπελώνες έως τους λόφους της ενδοχώρας, επηρεάζουν τον χαρακτήρα και την τελική έκφραση του κρασιού.

Η γευστική δοκιμή θα περιλαμβάνει τόσο γηγενείς όσο και διεθνείς ποικιλίες που έχουν προσαρμοστεί με επιτυχία στη Μεσσηνία, παρουσιάζοντας τη σύγχρονη εικόνα της τοπικής οινοπαραγωγής.

Το πρόγραμμα των Masterclasses ολοκληρώνεται από τις 7 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., με μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού κρασιού διεθνώς, τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη MW, Πρόεδρο του WSPC και Head of WSPC Education.

Το Masterclass «Cabernet Sauvignon Τριφυλίας: Η Δύναμη του Terroir» είναι αφιερωμένο στον τρόπο με τον οποίο το μικροκλίμα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εδαφών της Τριφυλίας διαμορφώνουν την έκφραση της διεθνούς ερυθρής ποικιλίας.

Μέσα από τη δοκιμή επιλεγμένων κρασιών και τη σύγκρισή τους με διεθνή πρότυπα, θα αναδειχθούν στοιχεία όπως η δομή, η πολυπλοκότητα και η δυνατότητα παλαίωσης του Cabernet Sauvignon που καλλιεργείται στην περιοχή.

Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης έγινε το 2002, σε ηλικία 32 ετών, ο πρώτος Έλληνας και ο πρώτος κάτοικος της Νότιας Ευρώπης που απέκτησε τον τίτλο Master of Wine. Είναι ιδρυτής του WSPC, συγγραφέας του βιβλίου The Wines of Greece και έχει πολυετή παρουσία στην οινική εκπαίδευση και στον χώρο της ελληνικής γαστρονομίας.

Με το σημερινό πρόγραμμα πέφτει η αυλαία του 4ου Messinia Terroirs Wine Festival, το οποίο επιχειρεί να ξεπεράσει τα όρια μιας απλής γευστικής δοκιμής και να δημιουργήσει έναν χώρο ουσιαστικής οινικής εκπαίδευσης, ανταλλαγής γνώσης και ανάδειξης της νέας δυναμικής του μεσσηνιακού αμπελώνα.