Σεισμός 4,5 βαθμών στην Αρκαδία

στον νομό Αρκαδίας, ή κάπου 104 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026 08:08
Σεισμός 4,5 βαθμών στην ΑρκαδίαΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 02:55 στην Αρκαδία, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της κωμόπολης Άστρος, στον δήμο βόρειας Κυνουρίας,
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