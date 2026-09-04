Καλαμάτα: 1.380,81 ευρώ το μήνα ο πρόεδρος της ΚΑΚ - Τα μισά ο αντιπρόεδρος

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία – καταψήφισε ο σύμβουλος Γιάννης Φατούρος - καθόρισε την αμοιβή του προέδρου του Δ.Σ. από την 1η Σεπτεμβρίου, στο ύψος των 1.380,81 ευρώ (μεικτά) μηνιαίως και του αντιπροέδρου στο ύψος των 690,40 ευρώ (μεικτά) μηνιαίως.

Οπως αναφέρθηκε, μετά τις αλλαγές με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις εγκυκλίους που καθορίζουν τα έξοδα παράστασης και τις αντιμισθίες και κατόπιν οδηγίας του δημάρχου, πρέπει να προβούν σε αναπροσαρμογή των αμοιβών προέδρου και αντιπροέδρου, με το προτεινόμενο ύψος να καθορίζεται σε αυτό του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, δηλαδή στα 1.380,81 ευρώ το μήνα για τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ΚΑΚ και το 50% αυτού για τον αντιπρόεδρο, με ημερομηνία εφαρμογής την 1/9/2026.