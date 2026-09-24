Δωρεά απινιδωτή στο Λιμεναρχείο Πύλου

Εναν φορητό απινιδωτή έχει πλέον στη διάθεση του το Λιμεναρχείο Πύλου, ύστερα από δωρεά από την φιλανθρωπική οργάνωση AHEPA HELLAS και το ναυτιλιακό παράρτημα MARITIME CHAPER HJ-4S ST NICHOLAS.

Η παράδοση έγινε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Φάληρο και πλέον το Λιμεναρχείο Πύλου διαθέτει έναν απινιδωτή για τις ανάγκες του, στο πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής απώλειας ανθρώπινης ζωής στο λιμάνι της Πύλου.

Με ανακοίνωσή τους ο λιμενάρχης Πλοίαρχος Χρήστος Μπιμπής και το προσωπικό του Λιμεναρχείου Πύλου, ευχαριστούν θερμά τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο του ναυτιλιακού παραρτήματος της AHEPA

“για την ευγενική και άμεση ανταπόκρισή τους, η οποία θα αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Λιμενικής Αρχής στους χερσαίους και θαλάσσιους χώρους αρμοδιότητάς της”.