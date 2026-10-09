Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της άφιξης του “Crown Iris”

“Οι Σιωνιστές είναι και θα παραμείνουν ανεπιθύμητοι στην Καλαμάτα”, επισημαίνει η Αντιφασιστική και τονίζει “Σταματήστε τη γενοκτονία – Λευτεριά στην Παλαιστίνη”.

Σε ανακοίνωση – πρόσκλησή της η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας σημειώνει: “Το «Crown Iris», που φτάνει ακόμη μία φορά στο λιμάνι της Καλαμάτας την Τρίτη 13 Οκτώβρη, δεν είναι απλά ένα κρουαζιερόπλοιο. Αποτελεί κομμάτι μιας συστηματικής προσπάθειας ξεπλύματος της γενοκτονίας στη Γάζα και της εθνοκάθαρσης στη Δυτική Όχθη, μέσω του «τουρισμού». Από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, όπου άραξε το Crown Iris η στάση των ισραηλινών «τουριστών» ήταν προκλητική και συνοδευόταν με χειρονομίες, προπηλακισμούς, τραμπουκισμούς και φθορές ξένης περιουσίας. Μεταφέρει ανθρώπους που εν μέσω γενοκτονίας αποφασίζουν «να πάνε διακοπές», ανθρώπους που στην καλύτερη περίπτωση κοιτούν από την άλλη, όταν το κράτος στο οποίο ζουν εξαφανίζει έναν ολόκληρο λαό! Καιρός είναι, λοιπόν, να τους πούμε ότι εμείς έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και βλέπουμε τι κάνει το κράτος - δολοφόνος και με την δική τους συμμετοχή.

Η «εκεχειρία» της προηγούμενης χρονιάς ήταν μία καλά σχεδιασμένη ευκαιρία για το Ισραήλ να καταλάβει εδάφη και να περιορίσει τους Παλαιστινίους σε ακόμη μικρότερο κομμάτι της Γάζας. Με τον αποκλεισμό της υποτίθεται συμφωνημένης ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και τις δολοφονίες που συνεχίζονται με καθημερινές επιθέσεις, απευθείας σε σκηνές και σπίτια γεμάτα με οικογένειες, η γενοκτονία της εποχής μας εξακολουθεί να συντελείται μπροστά στα μάτια μας. Την ίδια στιγμή στη Δυτική Όχθη το Ισραήλ επεκτείνει τους εποικισμούς και εφαρμόζει πολιτικές εθνοκάθαρσης, με τελικό σκοπό τον αφανισμό των Παλαιστινίων από τη γη τους. Ακόμα, το Ισραήλ ξεκίνησε έναν ανελέητο πόλεμο στο Ιράν και στον Λίβανο εφαρμόζει την ίδια γενοκτονική στρατηγική με τη Γάζα: ισοπεδώνει ολόκληρα χωριά, εκτοπίζοντας τον πληθυσμό στην καλύτερη περίπτωση, ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται κάθε μέρα, κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Σε όλο αυτό το φονικό πολεμικό σκηνικό, που έχουν στήσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή η χώρα μας εμπλέκεται στις πολεμικές επιχειρήσεις με τη συμμετοχή Ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων, την παροχή οπλισμού εκτός συνόρων και διευκολύνσεων μέσω Αμερικάνικων βάσεων, διακινδυνεύοντας τη στοχοποίηση του λαού μας.

Είναι σημαντικό η κοινωνία της πόλης, όπως έχει κάνει ήδη στο παρελθόν με δυναμικές κινητοποιήσεις, να εκφράσει ακόμη μία φορά την κάθετη αντίθεσή της στη γενοκτονία και την αλληλεγγύη της στον Παλαιστινιακό λαό. Να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς το εσωτερικό του Ισραήλ ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον Παλαιστινιακό λαό, ότι δεν υπάρχει «αθώος τουρισμός» εν μέσω γενοκτονίας και ότι οι εγκληματίες πολέμου και οι υποστηρικτές τους δεν είναι ευπρόσδεκτοι ούτε με τον μανδύα του «επιχειρηματία - επενδυτή» την παραθαλάσσια περιοχή του Μπουρνιά που τόσο ορέγονται! Ταυτόχρονα στέλνουμε μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία πρόσφατα μας χρέωσε 4 δισ. με την αγορά της λεγόμενης «ασπίδας του Αχιλλέα» από το σιωνιστικό κράτος -το οποίο θα έχει τον έλεγχο της «ασπίδας»,- ακολουθώντας πολιτική χωρίς ηθικά όρια στις συμμαχίες του κράτους. Έτσι, η κυβέρνηση μετατρέπει την Ελλάδα σε απόλυτο συνεργό και συνένοχο στα εγκλήματα πολέμου του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ, την ίδια ώρα που ξεπουλάει τα κοινωνικά αγαθά της Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης, οι λογαριασμοί ρεύματος και η εκτόξευση της ακρίβειας εξαντλούν το πενιχρό εισόδημα του κόσμου της δουλειάς”.

Δηλώνει ότι απαιτεί: “Επαναφορά βίζας για ταξιδιώτες από Ισραήλ και έλεγχο εισόδου για όσους υπηρέτησαν στον στρατό ή ζουν στους παράνομους εποικισμούς. Καθολικό εμπάργκο όπλων και άμεση διακοπή στρατιωτικής, οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας. Καμία ποινικοποίηση της αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό”.

Και καταλήγει: “Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 10.30 διαδίδουμε με μαζική δράση ενημέρωσης το μήνυμα της αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό (εκκίνηση από το Αντιφασιστικό Στέκι - Ηφαίστου 4). Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 19.00, όλες/οι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι («Πανελλήνιο»)”.