Αεροδρόμιο Καλαμάτας: 51 εκ. ευρώ για τα έργα αναβάθμισης - Υπογράφηκε η σύμβαση

Η σύμβαση προβλέπει την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού επιφάνειας περίπου 9.300 τετραγωνικών μέτρων, την ανακατασκευή του υφιστάμενου αεροσταθμού, την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών και των χερσαίων εγκαταστάσεων, καθώς και την κατασκευή συνοδευτικών υποδομών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΚΤΕΡ, που δημοσιεύθηκε χθες, τη σύμβαση υπέγραψε η κοινοπραξία INTRAPOWER – EKTER A.E. – KLX AIRPORT με την εταιρεία Kalamata Airport S.A., η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου στο πλαίσιο της παραχώρησής του.

Η ΕΚΤΕΡ συμμετέχει στην κατασκευαστική κοινοπραξία με ποσοστό 50%, ενώ η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει την ακριβή ημερομηνία έναρξης της κατασκευής.

Η υπογραφή της κύριας σύμβασης αποτελεί το επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία προκαταρκτικών εργασιών και μελετών (Bridge Agreement), που είχε υπογραφεί στις 11 Ιουνίου μεταξύ της ίδιας κοινοπραξίας και της Kalamata Airport S.A. Η αρχική συμφωνία αφορούσε τις μελέτες και τον σχεδιασμό της αναβάθμισης έως την υπογραφή της οριστικής σύμβασης μελέτης και κατασκευής.

Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 125 εκατ. ευρώ, που προβλέπει η 40ετής παραχώρηση του αεροδρομίου. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Υπερταμείου και της παραχωρησιούχου εταιρείας, στην οποία συμμετέχουν η γερμανική Fraport, ο Όμιλος Κοπελούζου και ο Όμιλος Κωνσταντακόπουλου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχε παρουσιαστεί κατά την υπογραφή της παραχώρησης, οι νέες και ανακατασκευασμένες κτηριακές εγκαταστάσεις θα έχουν συνολική επιφάνεια περίπου 11.200 τετραγωνικών μέτρων. Προβλέπεται επίσης αύξηση των γκισέ check-in από 4 σε 10, επέκταση των σημείων ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων, δημιουργία νέων εμπορικών χώρων και εγκατάσταση σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων.

Οι επενδύσεις της πρώτης τριετίας είχαν προσδιοριστεί σε 28,3 εκατ. ευρώ, ενώ το αρχικό τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε περίπου 45 εκατ. ευρώ.

Η αναβάθμιση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αύξησης της επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου. Το 2025 εξυπηρετήθηκαν 368.515 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 8,7% σε σχέση με το 2024, ενώ το 92,4% της κίνησης αφορούσε διεθνείς πτήσεις.

Η υπογραφή της κατασκευαστικής σύμβασης προσδιορίζει πλέον το οικονομικό αντικείμενο και τη διάρκεια των βασικών έργων αναβάθμισης. Εκκρεμεί η ανακοίνωση του ακριβούς χρονοδιαγράμματος έναρξης των εργασιών, από το οποίο θα εξαρτηθεί και η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους.